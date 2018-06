Economia Indicação de CEO tenta acalmar mercado Monteiro terá agora o desafio de afastar o temor de que o governo volte a interferir na gestão da empresa

Ao indicar o nome de Ivan Monteiro para a presidência da Petrobrás, o governo tenta dar uma cartada de recuperação da credibilidade da empresa entre os investidores, que enxergam no executivo características exigidas de uma liderança capaz de recuperar as finanças da companhia. Foi o trânsito no mercado financeiro e a aderência às regras de governança da estatal ...