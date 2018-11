Economia Indústria receberá R$ 15 milhões para financiar a internet das coisas Edital foi lançado nesta quinta-feira (8) na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Edital para financiar a implantação da internet das coisas na Indústria 4.0 foi lançado hoje (8) em evento na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na capital paulista. Profissionais e executivos do setor conheceram as regras do edital que oferece R$ 15 milhões às indústrias interessadas em promover a inovação no país. A internet das coisas é a interc...