Economia Indústria goiana teme fim de incentivo Presidente da Fieg, Sandro Mabel, alerta que corte de benefícios resultaria em demissões e fechamento de empresas, que devem ser atraídas para outros Estados do País

A manutenção dos incentivos fiscais é condição essencial para que as indústrias instaladas em Goiás sejam competitivas e continuem investindo, num momento em que a confiança no novo governo sinaliza uma retomada do crescimento econômico. O alerta é do presidente da Federação das Indústrias do Estado (Fieg), Sandro Mabel. Segundo ele, a intenção do Estado de ingressar n...