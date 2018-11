Economia Indústria goiana registra 3º pior resultado do País Levantamento mostra queda de 4,2% em setembro nas atividades fabris em Goiás na comparação com igual mês de 2017; no ano o recuo soma 3,6%

Dos 15 locais pesquisados, sete registraram índices negativos na comparação setembro 2018/2017, mas apenas Amazonas e São Paulo tiveram resultados piores que Goiás, com, respectivamente, -14,8% e -6,6%. A variação mensal no Brasil foi de -2% nesse período. No acumulado do ano até setembro, o Estado registra a pior variação porcentual, - 3,6%, na comparação com as outra...