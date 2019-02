Economia Indústria em Goiás produz 4,5% menos que o restante do país Na contramão do País, que teve crescimento médio de 1,1% na produção industrial em 2018, o setor em Goiás registrou a maior queda de resultado desde o início da série histórica

As indústrias goianas amargaram o pior desempenho do País em 2018, com queda de 4,5% sobre a produção do ano anterior. Além deste ser o pior resultado entre todas as capitais pesquisadas pelo IBGE na Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), também foi a maior queda registrada desde o início da série histórica do levantamento. Em todo País, houve um crescimento m...