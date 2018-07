Economia Indústria abre 286 mil vagas no segundo trimestre Outro setor que foi destaque nas contratações no período foi a administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde

A indústria criou 286 mil postos de trabalho no segundo trimestre deste ano, o equivalente a um aumento de 2,5% no total de ocupados no setor em relação ao primeiro trimestre. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta terça-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Parte do aum...