Economia Incorporadora abre vagas de estágio remunerado em Goiânia para estudantes de engenharia Para concorrer, o estudante precisa estar cursando entre o 5º e 7º período e preencher formulário de pré-seleção até o dia 10

A Opus Incorporadora está com vagas abertas de estágio para alunos do curso de Engenharia Civil, em Goiânia. Para concorrer, o estudante precisa estar entre o 5º e 7º período, ter conhecimento do Pacote Office, AutoCad e, preferencialmente, domínio do MS Excel. De acordo com a empresa, os estagiários receberão bolsa de um salário mínimo e vale transporte. Os int...