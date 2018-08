Economia Inadimplentes atingem 61,6 milhões de brasileiros em julho, diz Serasa Trata-se do segundo maior resultado apurado desde o início da série histórica, em 2016

O total de inadimplentes no País atingiu a marca de 61,6 milhões em julho, conforme a Serasa Experian. Trata-se do segundo maior resultado apurado desde o início da série histórica, em 2016. Antes, o recorde registrado foi em junho, com 61,8 milhões. Nessa base de comparação, houve declínio de 0,32%, enquanto em relação ao sétimo mês do ano passado, quando somou 60,4 m...