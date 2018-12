Economia Inadimplência cresce 6,03% em novembro Segundo estudo, o país encerrou novembro com aproximadamente 63,1 milhões de brasileiros com o CPF negativado

Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontam que o número de consumidores incluidos na lista do SPC avançou 6,03% no último mês de novembro na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o estudo, o país encerrou novembro com aproximadamente 63,1 milhões de brasileiros c...