Economia Inadimplência atinge 61,8 mi de consumidores e as dívidas somam mais de R$ 200 bilhões O montante de inadimplentes com faixa etária acima de 61 anos foi o que mais cresceu nos últimos dois anos

O índice de inadimplência do consumidor cresceu 1,98% em junho na comparação com o mesmo mês de 2017, informa a Serasa Experian. O número de brasileiros inadimplentes no País atingiu 61,8 milhões em junho, o maior desde o início da série histórica, iniciada em 2016. No período, as dívidas somaram R$ 273,4 bilhões, com média de quatro por CPF, totalizando R$ 4.426 por p...