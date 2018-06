Economia Inédito no mundo, Uber lança pagamento por meio de recarga pré-paga no Brasil Usuários poderão usar mesma rede de recarga de crédito de celulares pré-pagos no Brasil, com 250 mil pontos de venda disponíveis

O aplicativo de carona paga Uber começa a permitir nesta quinta-feira, 14, que os usuários brasileiros do aplicativo adicionem crédito pré-pago para pagar pelas corridas. A lógica é a mesma do celular pré-pago: a pessoa vai até um dos 250 mil pontos de venda de crédito, faz o pagamento entre R$ 25 e R$ 200 e a máquina gerará um cupom com um código, que deve ser cadastrado n...