Economia Impostos consomem até 45% da renda familiar brasileira Durante toda a semana, empresas de diversos setores vão oferecer seus produtos sem incidência de tributos para chamar a atenção dos consumidores

A servidora pública aposentada Delma Cardoso do Vale destina todo mês 60% de sua renda para as despesas com plano de saúde, alimentação e medicamentos. Ela integra o grupo dos brasileiros que tem cerca de 45% de seus rendimentos comprometidos com o pagamento de impostos, conforme estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), realizado em 2017. D...