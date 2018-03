Imposto de Renda 2018: O Popular tira dúvidas sobre como fazer a declaração; envie sua pergunta

Para ajudar o contribuinte goiano a preencher e enviar sua Declaração do Imposto de Renda 2018 sem erros, O POPULAR vai fazer entrevistas semanais com o supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Francisco Martins. Os leitores podem enviar suas dúvidas sobre o Imposto de Renda para ir2018@opopular.com.br.

Ele responderá as perguntas todas às quintas-feiras, às 15 horas, pelo Facebook Live do jornal. Os internautas também poderão enviar suas perguntas ao vivo, durante a transmissão.

Jorge Martins alerta para a importância do contribuinte se adiantar e reunir logo as informações exigidas na declaração. Assim, é possível ter tempo hábil para esclarecer dúvidas que surgirem e buscar os documentos necessários, evitando problemas com a malha fina depois.

A multa para os contribuintes que entregarem a declaração do Imposto de Renda depois do prazo é de 1% por mês de atraso sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido.