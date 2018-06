Economia Importadora de combustível pede ao STF subsídio de R$ 0,30 no preço do diesel O objetivo, de acordo com a empresa, é igualar as condições de concorrência das importadoras com a Petrobras.

A Brasil China Importadora e Distribuidora entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal solicitando que seja concedida liminar (decisão provisória) para garantir subsídio de R$ 0,30 por litro de óleo diesel comercializado a partir do dia 30 de maio. O objetivo, de acordo com a empresa, é igualar as condições de concorrência das importadoras com a Petrobras. ...