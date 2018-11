Economia Impasse suspende cúpula entre Mercosul e UE

Os negociadores do Mercosul e da União Europeia não conseguem superar os impasses e a ideia de convocar os chanceleres para tentar fechar um acordo a partir de segunda-feira (16) está suspensa por enquanto.Uma última tentativa de aproximar as posições ocorrerá na semana que vem, por parte de equipes técnicas. Se houver finalmente um avanço, os ministros do Cone Sul e...