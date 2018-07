Economia Impactada pela paralisação dos caminhoneiros, cesta básica em Goiânia sobe 1,14% Conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Procon Goiânia, o valor subiu de R$ 346,49 para R$ 350,47

A cesta básica do goianiense sofreu inflação de 1,14% no mês de junho, em grande parte devido à paralisação dos caminhoneiros. Conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Procon Goiânia, o valor subiu de R$ 346,49 para R$ 350,47. De acordo com o estudo, o litro do leite tipo A , longa vida, foi o que mais impactou a cesta básica. No mês de maio o...