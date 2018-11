Economia Ilan decide não permanecer na presidência do BC O atual presidente do Banco Central disse que não aceitará o convite por motivos pessoais

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, não vai permanecer no comando da autoridade monetária no governo Jair Bolsonaro, segundo o Estado apurou. A interlocutores, Ilan afirmou que não aceitará o convite por motivos pessoais. O presidente do BC já teria avisado o futuro ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, sobre sua decisão. A equipe de tra...