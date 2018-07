Economia IGP-M sobe 0,51% em julho ante 1,87% em junho, revela FGV Índice Geral de Preços (IGP-M), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registra elevação de 5,92% no ano

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou de 1,87% em junho para 0,51% em julho, divulgou na manhã desta segunda-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Assim, o indicador saltou de 6,92% em 12 meses até junho para 8,24%. No ano, o acumulado registra elevação de 5,92%. No mês, o resultado veio acima da mediana das estimativas do Projeções Broadc...