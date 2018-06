Economia iFood é multada em R$ 1 milhão por descumprir legislação trabalhista Entre as irregularidades estão a falta de registro na carteira profissional dos motociclistas e recolhimento do FGTS

A Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo (SRT-SP) autuou, nesta semana, a empresa Rapiddo, do Grupo Movile, responsável pelo controle de marcas como iFood e Spoonrocket, que utilizam plataformas tecnológicas de serviços sob demanda via aplicativos de smartphones. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho, auditores-fiscais encont...