Economia IFG terá duas árvores solares em Goiás Além de contribuir para economia de energia, o equipamento ajuda na redução da emissão de gás carbônico (CO2)

Matéria atualizada em 16/05/2018, às 11h25. O Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG), na Rua 75, nº 46, Centro, vai receber uma árvore solar, resultado da cooperação técnica entre a instituição e a Enel Distribuição Goiás/Aneel. A primeira delas será inaugurada na noite desta quarta-feira (16) no Teatro do IFG. Na mesma ocasiã...