Economia IFG tem vagas para professores em Valparaíso e outras quatro cidades Remuneração inicial varia entre R$ 2.236,31 e R$ 5.786,68, a depender da carga horária e dos títulos do docente

Estão abertas inscrições para o processo seletivo simplificado no Instituto Federal de Goiás (IFG), com o objetivo de selecionar professores substitutos temporários para atuarem na cidade de Valparaíso (GO), Entorno do Distrito Federal. As três vagas imediatas são para as áreas de química, matemática e engenharia elétrica. A remuneração inicial varia de R$ 2.2...