IFG de Goiânia abre seis vagas para professor substituto com salário de até R$ 5.742,14

O Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Goiânia, está com seis vagas para professores substitutos/temporários nas áreas de Engenharia Ambiental, Libras, Música e Engenharia Civil.

Há vagas com cargas horárias de 20 e 40 horas semanais. A remuneração deverá variar de acordo com a carga horária estabelecida no edital e da titulação dos candidatos aprovados. Os valores vão de R$ 2.236,30 para graduados (20 horas semanais) até R$ 5.742,14 para doutores (40 horas semanais).

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve consultar o edital e certificar-se de que preenche os requisitos necessários para a seleção. Abaixo, estão especificadas as titulações mínimas que os interessados em participar do concurso devem apresentar:

Engenharia Ambiental: graduação em Tecnologia em Saneamento Ambiental, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, ou Engenharia Sanitária e Ambiental.

Libras: graduação em Letras/Libras, Letras/Língua Portuguesa com certificação de nível superior de proficiência no uso e no ensino de Libras, obtida por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação e Cultura, conforme Lei nº 10436, de 24 de abril de 2002 - PROLIBRAS.

Artes/Música/Educação Musical: Graduação em Música

Artes/ Música /Canto e Canto Coral: Graduação em Canto

Engenharia Civil com Ênfase em Transportes: Bacharelado em Engenharia Civil com Ênfase em Transportes

As inscrições vão até às 11 horas do dia 22 de dezembro e devem ser feitas somente pela internet no endereço: http://www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto . A taxa para se inscrever custa R$ 40.

Seleção

O processo seletivo terá duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório. Participarão da segunda etapa apenas os candidatos classificados na análise de títulos.

Para a análise de títulos, os candidatos deverão entregar os documentos até às 12 horas do dia 22 de dezembro, no setor de Protocolo do IFG – Câmpus Goiânia, que fica localizado na Rua 75, nº 46, Centro, CEP 74055-110, Goiânia, Goiás. Vale lembrar que não há expediente no setor nos finais de semana.

A documentação que comprova os títulos do candidato, incluindo comprovante de pagamento do boleto de inscrição, deverá ser entregue em envelope lacrado, no qual contará o nome do candidato e a área escolhida, de acordo com o anexo VI do edital. O resultado preliminar da análise de títulos será publicado no dia 17 de janeiro de 2018. Os interessados deverão interpor recurso no dia 18 de janeiro e a publicação do resultado final dessa etapa estará disponível na página do IFG no dia 19 de janeiro.

No dia 22 de janeiro, será feito o sorteio de pontos, locais e horários para realização da prova de desempenho didático, por meio da Coordenação de Recursos Humanos do Câmpus Goiânia.

A prova de desempenho didático será no dia 25 de janeiro, no câmpus. O resultado preliminar dessa etapa estará disponível em 30 de janeiro. O resultado final da seleção será disponibilizado na página de concursos do IFG no dia 2 de fevereiro.