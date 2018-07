Economia IF Goiano vai oferecer curso de Engenharia da Computação em Trindade Serão abertas 40 vagas no processo seletivo de 2019

No próximo ano, os estudantes vão ter a oportunidade de cursar Engenharia da Computação na unidade do IF Goiano, em Trindade. O instituto informou que serão abertas 40 vagas no processo seletivo de 2019. O curso será semestral, no período noturno e tem duração de cinco anos. A unidade do IF Goiano já oferece duas turmas nos cursos de Engenharia Civil e Elétrica....