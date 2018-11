Economia IEL seleciona alunos para estágio na Câmara de Goiânia Inscrições para cadastro de reserva são gratuitas, terminam na sexta-feira (23); saiba como participar

A Câmara Municipal de Goiânia, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás), está realizando seu segundo processo seletivo para a contratação de estagiários para formação de cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 17 horas desta sexta-feira (23). É necessário preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site do IEL...