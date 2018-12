Economia ICMS Ecológico: 166 municípios vão ser contemplados

O Conselho Deliberativo dos Índices dos Municípios (Coíncide), que é ligado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), definiu ontem que 166 cidades goianas serão contempladas com a parcela da arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços destinada a investimento na preservação do meio ambiente, o ICMS Ecológico. A definição da lista de municípios f...