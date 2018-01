Ibovespa rompe patamar histórico

O Ibovespa nem bem esquentou no patamar dos 80 mil pontos, que visitou na terça-feira (16), e já furou uma nova barreira histórica de pontuação. Fechou o pregão de ontem com valorização de 1,70%, aos 81.189,16 pontos. Os bons ventos e recursos vindos do exterior encontraram ambiente tranquilo com agenda esvaziada na cena doméstica. As blue chips, preferidas dos inve...