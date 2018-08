Economia Ibovespa registra queda de 1,94% nesta quarta (15) O aumento da crise da Turquia, o desempenho negativo das bolsas americanas e as perdas na cotação de commodities fizeram com que o Ibovespa operasse em baixa

Uma série de fatores externos puxou a Bolsa brasileira para baixo no pregão desta quarta-feira (15). O recrudescimento da crise da Turquia, que deixou os mercados na defensiva, o desempenho negativo das bolsas americanas e as perdas registradas na cotação dos contratos futuros das commodities fizeram com que o Ibovespa operasse durante toda a sessão em baixa. O principal í...