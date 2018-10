Economia Ibovespa fecha em baixa de 0,9% e dólar sobe

A volatilidade das bolsas de Nova York e dos preços do petróleo teve efeitos diretos sobre o mercado brasileiro de ações e o Índice Bovespa teve ontem sua segunda queda consecutiva, fechando aos 82.921,08 pontos (-0,91%). A semana, que se iniciou em clima de euforia pelos resultados do primeiro turno das eleições, terminou com os investidores bem mais comedidos, em m...