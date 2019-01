Economia Ibovespa encerra em nova máxima histórica

Após uma tarde na qual operou sem se firmar em uma única direção, o Ibovespa encerrou o pregão desta terça-feira, 8, em alta de 0,36%, aos 92.031,86 pontos, atingindo nova máxima histórica no fechamento. Especialistas em renda variável atribuíram o desempenho instável do principal índice do mercado acionário brasileiro “ao modo de espera” do mercado em relação ao a...