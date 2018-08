Economia Ibovespa cai 1,03% e fecha aos 76.028,50 pontos Para Glauco Legat, analista-chefe da corretora Spinelli, o desempenho do Ibovespa foi muito mais pautado por questões internas do que externas

Os investidores operaram pautados pelas contínuas incertezas do cenário eleitoral local, mas também com as atenções voltadas para as movimentações geopolíticas que seguem anuviando o cenário externo. O Ibovespa iniciou a sessão de negócios bastante prejudicado, mas, sob influência da melhora dos índices das bolsas americanas no meio da tarde, conseguiu encerrar o pregão d...