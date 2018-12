Economia Ibovespa abre em leve alta, mas preocupação externa pode contaminar negócios Com incertezas locais e externas, dólar sobe e é negociado acima de R$ 3,90

As preocupações com a economia mundial, em especial os Estados Unidos, devem continuar norteando os negócios na bolsa brasileira na manhã desta segunda-feira, 10. Somado a esse temor, o entrave comercial entre o governo de Donald Trump e o da China e impasse do Brexit, que ganhou novo capítulo esta manhã, devem adicionar cautela aos negócios. No Brasil, denúncias envolvendo o...