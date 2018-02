Ibis inaugura hotel com 252 apartamentos no Marista

A Accor Hotels inaugurou ontem o Ibis Styles Goiânia Marista, 18º hotel da marca no Brasil e segundo em Goiânia. No Estado, são quatro unidades, incluindo as de Catalão e Rio Verde. O hotel fica na Rua 15 esquina com a T-55, no Setor Marista, e foi construído exclusivamente com essa finalidade. São 252 apartamentos, bar 24 horas, café da manhã, restaurante que abre para o...