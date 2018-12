Economia IBGE: Produção industrial sobe 0,2% em outubro ante setembro Em relação a outubro de 2017, a produção subiu 1,1%. Esse resultado ficou abaixo do intervalo das previsões, que variavam de avanço de 1,20% a 5,0%

A produção industrial subiu 0,2% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, divulgou na manhã desta terça-feira, 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado coincidiu com o piso do intervalo das estimativas do mercado financeiro coletadas pelo Projeções Broadcast, que iam de alta de 0,20% a 2,10%, com mediana de 1,15%. Em r...