Economia Iate de luxo de Eike Batista é arrematado por R$ 14,4 milhões O leilão foi determinado pelo juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelo julgamento de processos derivados da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro

Nove minutos após a abertura do leilão, às 13h desta terça-feira (18), um lance presencial com valor a ser pago de forma parcelada arrematou por R$ 14,4 milhões o iate Pershing SPA, modelo 115, de propriedade do empresário Eike Batista, avaliado em R$ 18 milhões. A identidade do comprador não foi revelada. O leilão foi determinado pelo juiz federal Marcelo Bretas...