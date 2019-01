Economia Hydro Alunorte é autorizada pela Semas a retomar operações Unidade ainda não poderá operar com capacidade total devido a embargo na Justiça

A norueguesa Norsk Hydro informou nesta quarta-feira, 16, que recebeu aval de autoridades ambientais no Brasil para retomar operações de sua refinaria de alumina Hydro Alunorte. A unidade, no entanto, ainda não poderá operar com capacidade total devido a embargo na Justiça. A Hydro Alunorte vem operando com 50% de sua capacidade desde março do ano passado, após d...