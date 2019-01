Economia Humanização faz mercado pet disparar Número de pet shops e unidades de saúde aumentou 21,8% nos últimos dois anos em Goiás; desempenho atraiu nova megastore

Para filhos, o desejo é tudo do bom e do melhor. Quando se trata de animais de estimação, a humanização tem feito deles membros da família e com direitos iguais aos humanos. O resultado tem sido a disparada do mercado voltado para os pets. Em Goiás, somente o número de pet shops, de locais que comercializam produtos e que cuidam da saúde deles, cresceu 21,8% de 2016 p...