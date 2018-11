Economia HSBC planeja reforçar operação no Brasil, diz jornal Segundo Financial Times, três anos após vender a maior parte de suas operações no Brasil para o Bradesco, banco britânico quer ampliar quadro de funcionários no País

Três anos depois de vender a maior parte de suas operações no Brasil para o Bradesco, o HSBC está planejando reconstruir sua presença no País, de acordo com planos de John Flint, novo presidente do banco. Segundo reportagem publicada pelo Financial Times, citando fontes com conhecimento no assunto, o executivo quer recolocar o maior banco europeu no "modo crescimento" e...