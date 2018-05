Economia Hospital em Goiânia contrata analista de qualidade com salário de quase R$ 3 mil Inscrições podem ser feitas nesta terça-feira (15) e quarta-feira (16)

O Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), no Setor Nova Vila, em Goiânia, está com inscrições abertas apenas nesta terça-feira (15) e na quarta-feira (16), para preenchimento de vaga de analista de qualidade com salário de R$ 2.948,92. O edital está disponível no site do instituto (www.igh.org.br), na aba “Transparência”, seguido de “Goiás”. A carga horária da vaga é de 44 horas semanais.