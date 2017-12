Hospitais em Goiânia oferecem 135 vagas com salários de até R$ 8,2 mil

Três hospitais da Grande Goiânia estão com vagas abertas para profissionais da área da saúde, com salários de até R$ 8,2 mil. Para se inscrever é necessário entregar a documentação pessoalmente no escritório do Instituto de Gestão e Humanização (IGH) até sexta-feira (29).

Os profissionais contratados vão trabalhar no Hospital Materno Infantil (HMI), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa).

As oportunidades são para enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares de farmácia, técnico em nutrição e médicos: pediatras, dermatologista pediatra, intensivista pediátrico, neonatologoista, ginecologista e obstetra, pneumologista intensivisita pediátrica, cirurgião plástico, cirurgião pediátrico, cirurgião ortopedista, cirurgião geral e médico clínico.

Os interessados em participar da seleção têm até o dia 29 para entregar formulário de solicitação de emprego (imprima aqui), documento de identidade com foto, laudo médico, no caso de quem concorre a vagas para pessoas com deficiência, comprovantes dos pré-requisitos para cada cargo, além de comprovantes de cursos realizados e um currículo atualizado.

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 24 de janeiro do ano que vem. Todas as informações sobre o edital, como o cronograma e o quadro de cargos e salários estão disponíveis no site do IGH.

Inscrições:

Período: de 26 a 29 de dezemebro

Horário: das 8h às 12h

Local: Avenida Perimetral Norte, Quadra 37, Lote 64, nº 1650, Setor Coimbra

Informações: site do IGH - http://igh.org.br/index.php/transparencia/editais/goias