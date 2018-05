Economia Hortifruti de supermercado em Goiânia fica com caixas vazias Um aviso foi colocado no local informando aos consumidores que demais produtos podem faltar, por conta da paralisação nacional

Um supermercado de Goiânia parece já estar sentindo as consequências do desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros autônomos, que estão bloqueando a maioria das rodovias de todo o País. A reportagem do POPULAR recebeu imagens do hipermercado Extra, localizado na Avenida Portugal, com prateleiras vazias na seção de verduras do estabelecimento. Além d...