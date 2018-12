Economia Honda deve abrir fábrica no Brasil que ficou fechada por 3 anos Unidade vai iniciar produção com 200 funcionários transferidos de outra fábrica, sem gerar novos empregos na região

Pronta há quase três anos e mantida fechada por causa da queda de demanda durante a recessão, a fábrica da Honda em Itirapina (SP), projeto de R$ 1 bilhão, finalmente será inaugurada no primeiro trimestre de 2019. A expectativa de geração de empregos na cidade de 17 mil habitantes, que mobilizou boa parte dos moradores no período das obras, está voltando. No ent...