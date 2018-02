Henrique Bredda, gestor do Alaska Asset: “existe ganho mais fácil nos próximos poucos anos”

Entre os maiores investidores do mercado de ações no País, Henrique Bredda, Ney Miyamoto e Luiz Alves fizeram palestra ontem em Goiânia sobre os caminhos para conquistar uma fortuna. Eles são gestores do Alaska Asset, fundo com mais de R$ 4 bilhões em ativos. Em entrevista, Bredda fala sobre as estratégias atuais para comprar ações e obter alta rentabilidade. ...