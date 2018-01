H&M retira publicidade racista do ar

A empresa de moda Hennes et Mauritz (H&M) anunciou na segunda-feira (8), a retirada de uma foto publicitária que lhe rendeu acusações de racismo nas redes sociais e pediu desculpas. A foto mostra um menino negro com um casaco de moletom em que se lê “Coolest monkey in the jungle” (O macaco mais legal da selva).

“A imagem foi eliminada de todos os canais da H&M”, assegurou uma porta-voz da marca. “Pedimos desculpas aos que puderam se sentir ofendidos”, acrescentou o grupo.

Não é a primeira vez que uma grande marca se encontra nesta situação. Em 2014, a marca de roupa espanhola Zara teve que retirar do mercado uma camiseta infantil de listras com uma estrela amarela bordada que gerou polêmica por sua semelhança com os uniformes dos judeus nos campos de concentração nazistas. Em outubro passado, a marca de perfumaria e cosmética Dove se desculpou por anúncio que mostrava uma mulher negra que ao tirar a camiseta se transformava em uma mulher branca e ruiva.