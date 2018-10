Economia 'Há motivo para alta, o perigo é achar que ela é consistente', diz economista Economista-chefe da Spinelli, André Perfeito, alerta que é preciso encaminhar uma solução para o problema fiscal do País

Embora não inclua uma queda brusca da Bolsa no radar, André Perfeito, economista-chefe da Spinelli, alerta que, sem encaminhar uma solução para o problema fiscal do País, o bom momento das ações pode ter perna curta. "O investidor brasileiro cai muito fácil nesse canto da sereia e me irrita a ingenuidade de parte do mercado." A seguir, trechos da entrevista. Como o f...