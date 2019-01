Economia 'Há claramente decisão política de priorizar o mercado dos EUA', diz novo chefe da Apex "O que estamos interessados é em vender mais para os EUA, não em tomar partido. A linguagem comercial é algo que eles entendem", afirmou Mário Vilalva

Depois da crise aberta na Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex) com a nomeação de um presidente que ficou apenas uma semana no cargo, o novo presidente, Mário Vilalva, assumiu com a missão de concentrar esforços nos mercados eleitos pela nova política externa brasileira. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Vilalva afirma que claramente já há ...