Economia Guerra comercial poderá provocar perdas mundiais de até US$ 430 bi Projeção foi divulgada por diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Largarde, fez um apelo aos lideres do G20 – grupo das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia – para que cooperem para fomentar o crescimento global, de forma mais igual. Na reunião, ela apresentou às delegações um relatório, demostrando o impacto da guerra comercial no Produto Interno Bruto (...