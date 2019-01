Economia Guedes sobre militar na Previdência: são patriotas e têm de liderar pelo exemplo Governo sinalizou que mudanças na aposentadoria das Forças Armadas devem ficar para uma segunda etapa da reforma da Previdência

Logo após o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), revelar que já havia a decisão no novo governo de incluir os militares na reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou nesta quinta-feira, 24, na mesma direção quando questionado sobre o tema pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo E...