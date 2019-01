Economia Guedes: presidentes de bancos públicos terão que enfrentar 'crédito estatizado' Na cerimônia de posse de novos dirigentes, ministro fala em abrir 'caixa-preta'

Depois dos desencontros, na semana passada, sobre as principais medidas econômicas dentro do governo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 7, que a aceitação do seu desconhecimento em muitas áreas "é sinal de humildade". "Tenho certeza, sem qualquer demérito, que conheço um pouco mais de política do que Guedes e ele conhece muito, mas muito mais de e...