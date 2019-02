Economia Guedes diz que estatais não serão usadas para manter “uma forma equivocada de fazer política” Venda de distribuidoras da Eletrobras pode ser exemplo, diz ministro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender hoje (8) o processo de privatização de estatais vinculadas ao governo federal. Em palestra na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sobre a desestatização do setor elétrico, Guedes disse as estatais não serão usadas para manter “uma forma equivocada de fazer política”. “Nós temos ...