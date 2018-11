Economia Guedes diz que enxugará estrutura da economia e confirma seis secretarias Nem todos os nomes para assumir as pastas já foram divulgados pelo futuro ministro da Economia

Paulo Guedes, que assumirá o Ministério da Economia no próximo governo, afirmou hoje (29) que pretende enxugar em 30% a estrutura atual. A decisão de Guedes é fixar em seis o número de secretarias especiais, concentrando as áreas consideradas prioritárias. A informação foi transmitida a um grupo de jornalistas na sede do Centro Cultural Banco do B...